 العلياني: جرح الفساد لا يزال نازف .. كارثة جدة من المسؤول عنها ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العلياني: جرح الفساد لا يزال نازف .. كارثة جدة من المسؤول عنها ؟! هكذا تتخلص من نزلات البرد .. إليك أهم الأطعمة والمشروبات نائب أمير منطقة جازان يدشن ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة .. غداً واشنطن تفرض عقوبات على صيني و13 شركة ضمن ضغطها على كوريا الشمالية بلدية الشمال بالباحة تصاد مأكولات غير صالحة وتنذر 12 محل مدير عام سياحة الطائف يقف على مشاريع التراث العمراني استعدادات لحرب “شبحية”.. وسباق للتسلح الإلكتروني سياحة نجران تنظم ورشة عمل لوثيقة الخطة الإستراتيجية لكليات ومعاهد السياحة أمير نجران يؤكد أهمية إدارات المتابعة والمراجعة بالجهات الحكومية أمير منطقة الرياض يكرم “عيد القبلان” بعد إحالته للتقاعد من إمارة الرياض أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى المملكة بسبب صواريخ المتمردين الحوثييين الأرصاد تتوقع هطول أمطار غزيرة على الشريط الساحلي الغربي تشمل محافظة جدة

العلياني: جرح الفساد لا يزال نازف .. كارثة جدة من المسؤول عنها ؟!

العلياني: جرح الفساد لا يزال نازف .. كارثة جدة من المسؤول عنها ؟!
المناطق - الرياض

طالب الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج “معالي المواطن”، بالقبض على الفاسدين في ملف سيول جدة والتشهير بهم، خاصة أن المملكة تمر الآن بفترة تطهير الفساد، متسائلا “من المسؤول عن كارثة جدة وضحاياها”.

وقال العلياني خلال حلقة أمس، إن جرح الفساد لا يزال نازف، ولا تزال قضية سيولة جدة التي أثيرت خلال عامي 2009 و 2010 لم تتضح معالمها حتى الآن، واصفا جدة بأنها “عروس شاخت وباخت”.

وأشار وفقا لمعلوماته، إلى أن مشروع تصريف أمطار جدة معتمد منذ 3 سنوات ومكلفة بها أمانة جدة، إلا أنها لم تحرك ساكنا فيه، بحسب قوله.

وأوضح، أن المشاريع داخل مدينة جدة لم تنفذ حتى الآن، مستدركا أنه لا يتحدث عن السدود التي أنشئت خارج المدينة إنما داخل المدينة، مبينا أن “الأمانة ما حلت مشكلتها”.

وأوضح، أن الجهات الحكومية لا تحبذ إلقاء التهم على الجهات الحكومية الأخرى، نظرا لبعض التقاليد المتعارف عليها سعوديا، إلا أنه طالب اليوم هذه الجهات بتبرئة ذمتها وإثبات من المسؤول عن الخلل، حتى يدان الفاسد.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>