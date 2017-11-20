العلياني: جرح الفساد لا يزال نازف .. كارثة جدة من المسؤول عنها ؟!

طالب الإعلامي علي العلياني مقدم برنامج “معالي المواطن”، بالقبض على الفاسدين في ملف سيول جدة والتشهير بهم، خاصة أن المملكة تمر الآن بفترة تطهير الفساد، متسائلا “من المسؤول عن كارثة جدة وضحاياها”.

وقال العلياني خلال حلقة أمس، إن جرح الفساد لا يزال نازف، ولا تزال قضية سيولة جدة التي أثيرت خلال عامي 2009 و 2010 لم تتضح معالمها حتى الآن، واصفا جدة بأنها “عروس شاخت وباخت”.

وأشار وفقا لمعلوماته، إلى أن مشروع تصريف أمطار جدة معتمد منذ 3 سنوات ومكلفة بها أمانة جدة، إلا أنها لم تحرك ساكنا فيه، بحسب قوله.

وأوضح، أن المشاريع داخل مدينة جدة لم تنفذ حتى الآن، مستدركا أنه لا يتحدث عن السدود التي أنشئت خارج المدينة إنما داخل المدينة، مبينا أن “الأمانة ما حلت مشكلتها”.

وأوضح، أن الجهات الحكومية لا تحبذ إلقاء التهم على الجهات الحكومية الأخرى، نظرا لبعض التقاليد المتعارف عليها سعوديا، إلا أنه طالب اليوم هذه الجهات بتبرئة ذمتها وإثبات من المسؤول عن الخلل، حتى يدان الفاسد.