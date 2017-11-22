إعلامية لبنانية تهاجم حزب الله: “فيك تحل عنا إنت وسلاحك.. ومعك إيران والحوثي !!

رداً على كلام أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، مساء الاثنين، طلبت الإعلامية اللبنانية، مي شدياق، من الحزب أن “يحل وسلاحه” عن اللبنانيين، أي أن يريحهم منه.

كما طالبت إيران بالكف عن التدخل في الشؤون اللبنانية، متوجهة بحديثها لنصرالله، قائلة: “شو رأيك تحل عنا إيران”.

وكتبت على حسابها على تويتر: “شو رأيك تحل عنا إيران ويحل عنا سلاحك ويحل عنا الحرس الثوري يللي بيدربك ويحل عنا الحوثيون يللي بتدعيهم ليجتمعوا على أرضنا… ما كنا ارتحنا من المصايب يللي عم تجرها علينا!”.

وكان نصرالله طالب في خطاب له الاثنين الدول العربية بأن “تحل” عن لبنان، في رد على بيان جامعة الدول العربية، الذي صدر الأحد معتبراً حزب الله إرهابياً.

يذكر أن شدياق اعلامية وأستاذة جامعية، تعرضت قبل أكثر من 10 سنوات لمحاولة اغتيال اتهمت فيها النظام السوري في حينه.