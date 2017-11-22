 “صندوق الاستثمارات” يستحوذ على مركز الملك عبد الله المالي.. سيحوله إلى منطقة اقتصادية حرة ومربوطة مباشرة بالمطار عبر المترو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“صندوق الاستثمارات” يستحوذ على مركز الملك عبد الله المالي.. سيحوله إلى منطقة اقتصادية حرة ومربوطة مباشرة بالمطار عبر المترو

“صندوق الاستثمارات” يستحوذ على مركز الملك عبد الله المالي.. سيحوله إلى منطقة اقتصادية حرة ومربوطة مباشرة بالمطار عبر المترو
المناطق - الرياض

تولى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إدارة مركز الملك عبدالله المالي، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، وذلك وفقا لمصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وقالت المصادر للوكالة اليوم (الثلاثاء): “إن الصندوق تولى إدارة المركز بدلا من مؤسسة التقاعد العامة”.

وأشارت الوكالة إلى أن الصندوق سيولي حلمي غوشة مسؤولية إدارة المركز، ويضطلع بدور الاستشاري حاليا لمدير عام الصندوق ياسر الرميان، فيما يخص المشاريع العقارية.

وكانت نفس الوكالة قد كشفت العام الماضي عن تقديم صندوق الاستثمارات عرضا للاستحواذ على مركز الملك عبدالله المالي بأقل من 30 مليار ريال التي تمثل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد على المركز.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، صرح في أكتوبر الماضي، بأنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مركز الملك عبدالله المالي في عام 2018، على أن يتم عقد قمة العشرين عام 2020 في المركز.

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