“معرض 1974” يجمع عشاق القهوة تحت سقف واحد

ينتظر أن يجمع معرض “1974” المقرر إقامته في صالة الفريدة بمدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الحالي، أكثر من 60 صانع قهوة وبائع حلوى، وهي فعالية موجهة لعشاق القهوة.

وهنا قالت لمى سعد، إنه “بعد بحث ودراسة دقيقة وباستخدامنا ومعرفتنا بعوالم القهوة التي لم تكن في يوم ما مجرد رغوة وخلطات وتعابير غربية، بل كانت عنصراً أساسياً بتشكيل المزاج اليومي لتؤثر بشكل مباشر على الحواس الخمس للفرد، حددنا القيم الأساسية للفعالية وإخترنا اسم “1974” وذلك لإرتباطها العميق بتاريخ القهوة المختصة”.

وأضافت سعد “نستهدف من خلال هذه الفعالية استقطاب أكثر من 5 آلاف زائر يومياً ليعيشوا معنا تجربة فريدة من نوعها مع أنواع القهوة المختلفة: المختصة، و العربية، و التركية، و الأوروبية في أجواء خريفية مميزة تتناسب مع أجواء الرياض و ذائقة زوارنا عشاق القهوة”.

وسيستمتع الزوار في هذه الفعالية بمجموعات موسيقية مختارة يعزفها مجموعة موسيقيين على آلات العود والبيانو الأوروبي والكمان و الجيتار في أرجاء قاعة يملأها عبق القهوة لتكتمل التجربة الفريدة لهذه الفعالية.

و سيكون عضو جمعية القهوة المتخصصة العالمية حسام المزيني، ورائد تحضير وتقطير القهوة عبد الرحمن الهتلاني إضافة إلى مؤسسة ومالكة بن بيتوتي ومحمصة قهوة محترفة تهاني محمد وخبيرة القهوة المختصة الحاصلة على شهادة بمادئ الإسبريسو من الجمعية الأمريكية للقهوة المتخصصة غالية العتيبي، أبرز المشاركين في أحد أهم الأحداث المتخصصة بعالم القهوة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

يذكر أن الفعالية ستنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية هي: “القهوة المختصة، القهوة العربية، القهوة التركية، وأخيراً القهوة الأوروبية”.