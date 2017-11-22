شاهد.. انفجارات ضخمة في تسرب غاز بمدينة أمريكية

شب حريق مهول، في وقت متأخر من الاثنين، في إحدى مقاطعات ولاية ميشيغان الأميركية، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وتقول التقارير إن تسربا للغاز قد يكون السبب في الانفجارات التي سبقت الحريق، إلا أن السلطات لم تؤكد ذلك بعد.

وأظهر شريط فيديو الحريق الضخم الذي استمر لمدة ساعتين وتسبب في توقف حركة المرور، الأمر الذي جعل السلطات تطلب من المواطنين والمواطنات الابتعاد عن المنطقة. ودفع الحريق الشرطة المحلية إلى إصدار أمر إجلاء إلزامي للعديد من سكان المدينة.

وقال مكتب مقاطعة أوكلاند إن خدمة الطوارئ استجابت لنداء السكان وحلت بعين المكان لإخماد الحريق في ظرف وجيز. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.