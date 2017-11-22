 مقتل هذا الجنرال الإيراني في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مقتل هذا الجنرال الإيراني في سوريا

مقتل هذا الجنرال الإيراني في سوريا
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل الجنرال بالحرس الثوري الإيراني علي رضا نظري، بمعارك البوكمال جنوب محافظة دير الزور ، شرق سوريا، بالإضافة إلى 4 عناصر من الحرس الثوري، وذلك بعد يومين من مقتل رئيس وحدة الاقتحام بالحرس الثوري الإيراني في سوريا اللواء خير الله صمدي.

وكان العقيد علي رضا نظري ضابطا متقاعدا وقائد وحدة المدفعية في لواء “ميرزا كوتشك خان”، بحسب ما نقلت وكالة “إسنا” عن رئيس مؤسسة “الشهيد” في منطقة رودسر، بمحافظة غيلان شمال إيران، بحسب “العربية”.

كما قتل كل من مهدي موحد نيا من ميتة سبزوار، شمال إيران وعارف كايد من مدينة دزفول جنوب غربي البلاد، وهما من منتسبي الحرس الثوري بالإضافة إلى بابك نوري هريس، من منتسبي ميليشيات الباسيج، من مدينة رشت (شمال إيران)، بمعارك البوكمال حيث تدور معارك شرسة بين داعش من جهة، وقوات النظام السوري وحلفائها من الحرس الثوري والميليشيات من جهة أخرى.

 

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