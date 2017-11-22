رئيس إسرائيل بـ”الكوفية الفلسطينية” يثير عاصفة

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، فتح تحقيق بعد أن ظهرت صورة للرئيس “روبوتين ريفيلين ” وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية وسط غضب على قراره رفض طلب العفو عن جندي قتل فلسطيني أعزل بدم بارد، حسب ما ذكر موقع “دي الناشيونال”.

وكان “ريفيلين” نشر يوم الأحد الماضي صورة له على صفحته في “فيسبوك” مرتدياً كوفية فلسطينية، وجاء ذلك تزامناً مع رفضه منح العفو الرئاسي للجندي “إيلور عزاريا”، الذي كان أطلق النار على فلسطيني أعزل في مارس 2016 فأرداه قتيلا.

ووفقا لما نقلته “العربية”، فإن بهذا تعرض الرئيس الإسرائيلي إلى حملة واسعة النطاق من قبل المتطرفين اليهود واليمين الإسرائيلي، حيث وصفه البعض بـ”النازي”، وقال البعض الآخر إنه “يمثل عرب إسرائيل والشيوعيين فقط”.