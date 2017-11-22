للنساء .. وزارة العدل تعلن وظائف في مركز المعلومات العدلي بالرياض

أعلنت وزارة العدل عن توفر وظائف تقنية للنساء بمسمى (مطور برامج أول) بالمرتبة الثامنة لحملة درجة الماجستير في أي من التخصصات التالية:
– علوم الحاسب الآلي
– علوم الحاسبات
– هندسة البرمجيات
– نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي
– تطبيقات الحاسب وإدارة النظم
– علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات
وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع الوزارة من يوم الأحد الموافق 1439/3/8هـ حتى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/3/12هـ، وستكون الوظائف التقنية المشار إليها أعلاه في مركز المعلومات العدلي في مقر الوزارة بالرياض.
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