 للنساء .. وزارة العدل تعلن وظائف في مركز المعلومات العدلي بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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للنساء .. وزارة العدل تعلن وظائف في مركز المعلومات العدلي بالرياض

للنساء .. وزارة العدل تعلن وظائف في مركز المعلومات العدلي بالرياض
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن توفر وظائف تقنية للنساء بمسمى (مطور برامج أول) بالمرتبة الثامنة لحملة درجة الماجستير في أي من التخصصات التالية:

– علوم الحاسب الآلي
– علوم الحاسبات
– هندسة البرمجيات
– نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي
– تطبيقات الحاسب وإدارة النظم
– علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع الوزارة من يوم الأحد الموافق 1439/3/8هـ حتى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/3/12هـ، وستكون الوظائف التقنية المشار إليها أعلاه في مركز المعلومات العدلي في مقر الوزارة بالرياض.

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