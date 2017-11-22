الأهلي يعتذر للشباب عن الأخطاء القانونية والإدارية في صفقة العويس

قدمت إدارة نادي الأهلي اعتذارا رسميا لنادي الشباب على “التجاوزات والأخطاء القانونية والإدارية” التي صاحبت صفقة انتقال حارس المرمى محمد العويس من الشباب إلى الأهلي.

وقال الأهلي بيان أصدره اليوم “باسم جميع أعضاء الشرف وأعضاء مجلس الإدارة يتقدم نادي الأهلي إلى نادي الشباب ممثلا في شخص الأمير خالد بن سلطان الرئيس الفخري بالاعتذار عن الأخطاء والتجاوزات الإدارية والقانونية التي صاحبت صفقة انتقال محمد العويس”.

وأوضح الأهلي أن الاعتذار جاء بعد دراسة كاملة لشكوى نادي الشباب، وأكد أن الشباب كان محقا في جميع المطالبات ضد نادي الأهلي، مشيرا إلى أن الاعتذار موصول كذلك إلى الجماهير الرياضية وهيئة الرياضة واتحاد القدم “عن الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبت”.

وأضاف بيان الأهلي: “نأمل من رجالات نادي الشباب قبول هذا الاعتذار ونطلب التسوية الودية لجميع حقوق نادي الشباب الثانونية والرياضية والأدبية لكي تعود علاقة الناديين التاريخية في خدمة الرياضة وكرة القدم السعودية”.

جاء هذا البيان بعد اجتماع ودي بين رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مع رئيس الأهلي الأمير تركي بن محمد العبدالله ورئيس الشباب طلال آل الشيخ ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.