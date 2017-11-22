أمانة منطقة الرياض تواصل حملاتها لإزالة المخيمات والأحواش والحظائر المخالفة

واصلت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض حملاتها شرق الرياض لإزالة المخيمات والأحواش والحظائر المخالفة المقامة في أراضي الغير أو أراض حكومية حيث أزالت العشرات منها.

وأوضح رئيس بلدية الروضة المهندس عبدالله الطيار أن هذه الحملات مستمرة للحد من تشويه المدينة وحفاظاً على المرافق العامة من أي تعديات، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين بالحفاظ على المرافق العامة لتبقى لما خصصت له.

من جهتها أزالت بلدية النسيم التابعة لأمانة منطقة الرياض تعدي على مرفق مخصص كحديقة بحي الريان .

وأشار رئيس بلدية النسيم المهندس ناصر البدر إلى أن البلدية بالتنسيق مع لجنة ازالة التعديات بالأمانة ازالت الاحداثيات المقامة على الموقع المخصص كحديقة، مهيباً بالمواطنين إلى التعاون مع الأمانة بالحفاظ على المرافق العامة.