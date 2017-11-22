شاهد..الجبير يرفض الحديث لقناة إسرائيلية

رفض معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن احمد الجبير، الحديث مع إحدى القنوات التي حاول مراسلها استيقاف الوزير وطرح عليه عدة أسئلة.

وفي التفاصيل أظهر المقطع المصور رفض الوزير الجبير الحديث لمراسل إحدى القنوات الإسرائيلية، الذي أكد في البداية أنه يعمل لمصلحة إحدى القنوات في نيويورك، التابعة لإسرائيل.

بعد ذلك أشار الوزير الجبير ان هذه الإجابة تكفي لعدم الرد على أسئلته، ومن ثم غادر الموقع، في رساله واضحة وموجهة لوسائل الإعلام وبعض السياسيين الذي لا يزالون يرددون مزاعمهم بالتقارب بين المملكة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.