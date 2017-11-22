هذه هي الحالات التي يشمل فيها التأمين السيارات والمنازل المتضررة من الأمطار والسيول

كشف المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، عن الحالة التي يمكن لصاحب السيارة المتضررة من الأمطار أو السيول الحصول على تأمين جراء تضرر سيارته.

وقال العيسى إن بوالص تأمين المركبات ضد الغير لا تشمل أضرار الأمطار والكوارث الطبيعية، ويشمل ذلك فقط بوالص التأمين الشامل، في حال كانت أضرار الأمطار ضمن التغطية المطلوبة ويحدد ذلك نوع الوثيقة والتأمين.

وأضاف أن المنازل والمنشآت المتضررة ستحصل على تعويض عن الخسائر، بشرط إرفاقها تقريراً من الدفاع المدني.

في السياق ذاته، أوضحت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن شركات التأمين لا تتحمل كامل التعويض على المركبة المؤمن عليها وتتحمل جزءاً بسيطاً فقط، أما الجزء الأكبر تتحمله شركات إعادة التأمين، مشيرة إلى أن التعويض لن يشمل جميع المركبات المتضررة إلا التي تحمل بوالص تأمين شاملة.

وأشارت المصادر إلى أن تعويض المركبات يتم دفعة واحدة ولا يتم التعامل مع كل مركبة بشكل منفرد، حيث إن الشركات تتعامل مع الأضرار الناجمة عن السيول أو الأمطار ضمن حادثة واحدة.