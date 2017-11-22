 ​نادي الشباب ينفي تلقيه 20 مليوناً من الأهلي.. ويؤكد: حسابنا على “تويتر” كان مخترقاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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​نادي الشباب ينفي تلقيه 20 مليوناً من الأهلي.. ويؤكد: حسابنا على “تويتر” كان مخترقاً

​نادي الشباب ينفي تلقيه 20 مليوناً من الأهلي.. ويؤكد: حسابنا على “تويتر” كان مخترقاً
المناطق - الرياض

نفت إدارة نادي الشباب برئاسة طلال آل الشيخ تلقيها مبلغ 20 مليون ريال كخطوة لتسوية قضية اللاعب محمد العويس ودياً، مؤكدة أن البيان الصادر في هذا الخصوص لم يكن صادراً عنها.

وأكد النادي أن حسابه في “تويتر” كان مخترقاً، وقام مخترقوه بنشر البيان في الواحدة صباح اليوم (الأربعاء) الذي ادعى تلقي الشباب 20 مليوناً من نادي الأهلي، قبل أن يتم استعادة الحساب مجدداً.

يذكر أن النادي الأهلي قد أصدر بياناً اليوم قدم فيه اعتذاره لنادي الشباب وجماهيره على التجاوزات التي واكبت انتقال اللاعب محمد العويس، مناشداً إياه تسوية القضية ودياً، ليرد الرئيس الفخري لنادي الشباب الأمير خالد بن سلطان بقبول الاعتذار ويوجه بحل القضية ودياً.

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