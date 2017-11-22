 نائب أمير منطقة الرياض يعزي أسرة آل الشيخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة الرياض يعزي أسرة آل الشيخ

نائب أمير منطقة الرياض يعزي أسرة آل الشيخ
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عمر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ ـ رحمه الله ـ وذلك خلال زيام قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان .

وقد أعربت أسرة آل الشيخ عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته .

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