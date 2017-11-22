 وكيل وزارة التعليم: من يأتي بقبول من إحدى “20” جامعة الأفضل في العالم سيبتعث فوراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وكيل وزارة التعليم: من يأتي بقبول من إحدى “20” جامعة الأفضل في العالم سيبتعث فوراً

وكيل وزارة التعليم: من يأتي بقبول من إحدى “20” جامعة الأفضل في العالم سيبتعث فوراً
المناطق - الرياض

كشف حساب “صوت المبتعث” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث أكد على أن من يأتي بقبول من أفضل “20” جامعة في العالم سيحصل فوراً على الابتعاث.
وكشف الحساب أن الدكتور جاسر الحربش أكد على هذا الأمر وان من يأتي بقبول من واحدة من قائمة الجامعات العشرين الأفضل على مستوى العالم سيحصل فورا على الابتعاث.
يكر ان قائمة أفضل “20” جامعة في العالم تحتوي على أسماء جامعات عريقة منها “جامعة هارفارد، جامعة ستانفورد، كمبيرج، برنستون، كلية لندن الجامعية..”.

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