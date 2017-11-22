 الهلال يواصل استعداداته لمواجهة أوراوا في إياب النهائي الآسيوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهلال يواصل استعداداته لمواجهة أوراوا في إياب النهائي الآسيوي

الهلال يواصل استعداداته لمواجهة أوراوا في إياب النهائي الآسيوي
المناطق - واس

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمس تدريباته على الملعب الرديف باستاد “سايتاما” في اليابان استعدادًا لمواجهة فريق أوراوا ريدز الياباني السبت القادم في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم .
وأجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء الذهاب مرانًا لياقيًا بالجري وأداء تدريبات لياقية منوّعة، في حين أجرى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية التي تركّزت على الجوانب اللياقية ، تلاها تطبيق عددًا من التدريبات الفنية المنوّعة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس عبدالرحمن النمر نائب الرئيس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
من جهته واصل الثنائي عبدالله الحافظ وحسن كادش برنامجيهما التأهيليين المُعدة لهم مسبقًا في صالة الإعداد البدني بمقر إقامة بعثة الفريق.

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