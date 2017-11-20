 مكونة من 19 متهماً.. شرطة الرياض تطيح بخمسة تشكيلات عصابية منفصلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مكونة من 19 متهماً.. شرطة الرياض تطيح بخمسة تشكيلات عصابية منفصلة

مكونة من 19 متهماً.. شرطة الرياض تطيح بخمسة تشكيلات عصابية منفصلة
المناطق - الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهودها الحثيثة في التصدي لجرائم السرقة بكافة أنواعها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات و البحث الجنائي من الإطاحة بخمسة تشكيلات عصابية منفصلة عن بعضها البعض مكونة من 19 متهماً ( 14 مواطناً وخمسة وافدين، يمني وأربعة من الجنسية الأثيوبية يقيمون في البلاد بصفة غير نظامية)، تورطوا في ارتكاب 72 حادثة سرقة تمثلت في الدخول على مقار سكن العمالة الوافدة من العزاب وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح، ونشل الحقائب النسائية والهواتف المحمولة.

وأضاف الناطق الإعلامي بشرطة الرياض أنه بمناقشتهم أقروا جميعهم بما نسب إليهم من جرائم و تطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات, وبتركيز التحقيق معهم أقروا بارتكاب عدد من الجرائم لم يتقدم أصحابها ببلاغاتهم لدى مراكز الشرط وجاءت مطابقه للواقع ، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم, حيث تجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية والعينية ربع مليون ريال، وتم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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