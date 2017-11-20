في عملية متقدمة نجاح زراعة حالب لمريض في العقد الثاني في نجران 

تمكن فريق طبي في قسم الجراحة العامة والمسالك بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران بفضل الله من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني تعرض لإصابة بليغة في البطن تسببت في حدوث نزيف وقطع كامل للحالب الايمن في المثانة .

وقالت الصحة في نجران بأن المريض وصل للطوارئ وهو يعاني من نزيف أثر على العلامات الحيوية مع إصابات متعددة في الأمعاء والمثانة مع قطع كامل للحالب الايمن

وتم على الفور إنعاش المريض ونقله مباشرة إلى غرفة العمليات حيث تمكن الفريق الطبي من وقف النزيف وإصلاح اصابات الأمعاء ، وزراعة الحالب الأيمن في المثانة وإصلاح إصابة المثانة في عملية متقدمة وناجحة بفضل من الله و تحسنت حالة المريض بعد العملية بشكل ملحوظ وخرج من المستشفى وهو بحالة صحية جيدة.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد أستقبل خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠١٧م أكثر من ١٢٣ ألف مراجع في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وأجرى خلال نفس الفترة ١٦٣٠ عملية جراحية ناجحة فيما بلغ عدد المنومين في اقسام ومراكز المستشفى ٣٦٩٨ مريض قدمت لهم الخدمات الصحية والعلاجية .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية تهدف (الصحة) من خلالها للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة بمختلف شرائحهم، فقد أطلقت الوزارة مؤخراً أول عيادة للمرأة والطفل في المجمعات التجارية، وذلك بمركز حياة مول الرياض، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون بين الصحة والمجتمع، وتقديم الخدمات الصحية وإتاحتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الطبية وأنشطة التوعية للمراجعين.

وتشمل مهام هذه العيادة تقديم فحوصات الغربلة، والكشف المبكر عن الأمراض قبل حدوثها، ومنها الفحص البكر عن (سرطان الثدي، سرطان القولون، هشاشة العظام، الضغط)، بالإضافة إلى عمل فحوصات إكلينيكية، وإحالة بعض الحالات التي بحاجة إلى متابعة إلى جهات مرجعية، والتشجيع على أهمية الغذاء الصحي والمتوازن، والحث على الرضاعة الطبيعية، وتوعية النساء، وتقديم المشورة، والتأكد من النمو الطبيعي للطفل وإحالته للجهات المعنية عند الحاجة، والتوعية بأهمية الغذاء الصحي المتوازن للأطفال حسب الفئات العمرية، إلى جانب التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الصحة .