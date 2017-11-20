فوائد مدهشة.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول “الموز الأسود”

وفيما يلي بعض فوائد الموز الأسود كما قدمها موقع “لايف هاك” بناء على دراسة حديثة أجريت في اليابان:

1- يحميك من السرطان: أثبتت دراسة أن البقع السوداء على الموز تحتوي على مواد مضادة للسرطان، تقوم بصد خلايا الورم السرطاني وتحد من نموها وتكاثرها.

2- يعالج حرقة المعدة: الموز ذو البقع السوداء يحتوي على مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على علاج حرقة المعدة كما تسهل عملية الهضم.

3- تنظيم ضغط الدم: يوفر هذا النوع من الموز مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.

4- يجعلك أقل اكتئابا: البقع السوداء في الموز تحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني. يستخدم الجسم هذه الأحماض الأمينية في تصنيع السيروتونين، الذي يساعدك على الشعور بالهدوء والحصول على النوم السليم.

5- تخفيف الإمساك: يساعد الموز على تخفيف الإمساك وهذا أمر معروف جدا. كما أنه يعالج المشاكل في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء.

6- يمنحك الطاقة: يتوفر الموز على قيمة عالية من السعرات الحرارية، مما يجعلها مصدرا ممتازا للطاقة الفورية.

7- علاج فقر الدم: الموز هو مصدر جيد للحديد المعدني. والحديد هو واحد من المكونات الرئيسة لخلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل التغذية والأكسجين في جسمك.

8- يخفف آلام الدورة الشهرية عند النساء: البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على تخفيف تشنجات العضلات بسبب الدورة الشهرية.