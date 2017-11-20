 قراصنة يسرقون بيانات 57 مليونا من مستخدمي أوبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قراصنة يسرقون بيانات 57 مليونا من مستخدمي أوبر

قراصنة يسرقون بيانات 57 مليونا من مستخدمي أوبر
المناطق - وكالات
أعلن تطبيق أوبر أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من سرقة البيانات الشخصية لحوالى 57 مليون راكب وسائق من مستخدميه، وتم التكتم على هذا الخرق لمدة عام.

وقال بيان للرئيس التنفيذي لأوبر دارا خوسروشاهي الذي تولى منصبه في آب/أغسطس الماضي “لم يكن يجب أن يحدث شيء من هذا القبيل، وأنا لن أجد الأعذار لما حدث”.

وكشف خوسروشاهي أنه تم إعفاء اثنين من موظفي فريق أوبر لحماية المعلومات بشكل فوري الثلاثاء، وهما كانا قد توليا “عملية الرد” على الاختراق ودعما فكرة عدم إنذار المستخدمين بأن بياناتهم الشخصية قد تمت سرقتها.

وقال الرئيس الجديد لأوبر انه علم مؤخرا فقط بأن عناصر خارجية قد اخترقت خادم سحابة حاسوبية تستخدمها الشركة، وقاموا بتنزيل كمية “كبيرة” من المعلومات.

وتتضمن الملفات المسروقة الأسماء وعناوين البريد الإلكترونية وأرقام هواتف الركاب وأسماء ومعلومات رخص القيادة لحوالى 600 ألف سائق، بحسب أوبر.

وذكر مصدر مطلع على الحادثة بأن أوبر دفعت 100 ألف دولار إلى القراصنة مقابل تدمير المعلومات التي بحوزتهم، دون إعلام السائقين أو الركاب الذين يعتقد أن بياناتهم الشخصية مهددة.

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