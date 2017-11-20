 القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المحظورة في منطقة تبوك.

وجاء في البيان “بفضل من الله تم القبض على المدعو سامي بن صبحي العطوي – سعودي الجنسية – ، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الأربعاء في منطقة تبوك.

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