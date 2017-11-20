 أمانة الاحساء : مُصادرة 21 طن لـ ” الجائلين المخالفين ” وحجز 35 مركبة بيع بالهفوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الاحساء : مُصادرة 21 طن لـ ” الجائلين المخالفين ” وحجز 35 مركبة بيع بالهفوف

أمانة الاحساء : مُصادرة 21 طن لـ ” الجائلين المخالفين ” وحجز 35 مركبة بيع بالهفوف
الشرقية
كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وامتداداً لحملات المتابعة الرقابية واصلت الامانة ممثلة في بلدية الهفوف جهودها في برامج الخدمات العامة بتطبيق الأنظمة واللوائح الوزارية في منع مخالفات الباعة الجائلين في الطرقات والارصفة ، حيث قامت فرق الصحة العامة في البلدية بمُصادرة 21 طناً من   ” الأغذية ” والأدوات المستخدمة لأغراض العرض والبيع ، وذلك بحسب ماافاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي أوضح انه  تم إزالة  “مباسط عشوائية ” تقوم عليها عمالة وافدة تسببت في إعاقة الحركة المرورية فضلاً عن التشويه البصري للبيئة وكذلك عشوائية اكشاك البيع ” المباسط “.
ويضيف الهزوم .. كماتم ضبط ومصادرة 4 آلاف ” كرتون خضار وفواكه ” تُباع عشوائياً من قبل ” عمالة مخالفة ” بطرق غير صحية بالإضافة الى كون تلك المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، مردفاً وتم إزالة 60 مبسطاً عشوائياً واكشاك أقيمت على امتداد الشوارع الرئيسية وامام المراكز التجارية الكبيرة لبيع الملابس والكماليات ومواد مجهولة المصدر ، وأضاف الهزوم .. واسفرت الحملات الرقابية ايضاً عن حجز 35 مركبة بيع مخالفة لاشتراطات الصحة العامة والأنظمة البلدية ، لافتاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين ، مع استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع مُخالفات بيع أغذية في ظروف غير مناسبة وإقامة المباسط والاكشاك المخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح البلدية .
 من ناحية أخرى ضبطت بلدية الهفوف ممثلة في قسم الخدمات العامة مستودعاً مخالفاً في منطقة زراعية على امتداد طريق الخليج تقوم عليه عمالة مخالفة لجمع المُخلّفات المنزلية والعمل على إعادة تدويرها وبيعها بطرق مخالفة ، وقد تم اغلاق الموقع وحجز المركبات والأدوات المستخدمة في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

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