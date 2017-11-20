 ضمن سعيها الحثيث للتقارب مع المملكة.. إيران تنشد الواسطة من باب تونس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ضمن سعيها الحثيث للتقارب مع المملكة.. إيران تنشد الواسطة من باب تونس

ضمن سعيها الحثيث للتقارب مع المملكة.. إيران تنشد الواسطة من باب تونس
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية في خبر لها عن طلب إيراني من الحكومة التونسية الدخول كوسيط بينها وبين المملكة، وكتبت: “نقلاً عن مصدر مطلع في “وزارة الخارجية الإيرانية” زار المدير العام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة السفير “محمد إيراني”، يوم الجمعة الماضي الجمهورية التونسية، كمبعوث خاص لوزير الخارجية الإيرانية “محمد جواد ظريف”، والتقى بنظيره التونسي “خميس الجهيناوي”، وسلمه رسالة من الوزير الإيراني ينشد من خلالها التدخل التونسي في الأزمة بين المملكة وإيران.
وقالت صحيفة الجريدة أن إيراني طلب من المسئول التونسي التباحث مع السعوديين حول إمكانية إجراء مباحثات سرية بين البلدين لحل الخلافات العالقة بينهما.
وأشارت الجريدة أن المصدر المطلع أكد أن المسئول التونسي بحث هذا الطلب مع المسئولين السعوديين على هامش مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الطارئ الذي عُقِد الأحد الماضي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وأضافت الجريدة أن المصدر المطلع أفاد بأن المسئول التونسي أخبر الإيرانيين بأن الرسالة سلمت للمملكة، وأنه من المقرر أن تقوم المملكة بالرد عليها خلال الأسبوع المقبل بعد دراستها.
وأشارت الصحيفة وفقا للمصدر أن اختيار تونس للقيام بهذا الدور يكمن وراء علاقاتها الجيدة مع الطرفين، ولبعدها عن الأضواء.

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