 أمير منطقة حائل يرأس اجتماع شركة أسمنت حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة حائل يرأس اجتماع شركة أسمنت حائل

أمير منطقة حائل يرأس اجتماع شركة أسمنت حائل
المناطق - حائل

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بمقر شركة أسمنت حائل أمس الثلاثاء، الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة الشركة.

ونوه سمو أمير منطقة حائل خلال الاجتماع بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لاقتصاديات المناطق، متناولاً أهمية دور شركة أسمنت حائل في توفير احتياجات السوق من أجل مواصلة البناء والتطوير في مناطق المملكة.

وناقش المجتمعون أجندة مجلس الإدارة فيما يحقق للشركة تطورا إلى الأفضل بإذن الله في مختلف المجالات.​

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