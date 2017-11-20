 بمشاركة نائب أمير الرياض.. حملة وطن بلا مخالف تنفذ حملاتها شرق الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بمشاركة نائب أمير الرياض.. حملة وطن بلا مخالف تنفذ حملاتها شرق الرياض

بمشاركة نائب أمير الرياض.. حملة وطن بلا مخالف تنفذ حملاتها شرق الرياض
المناطق-الرياض

شاركت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الروضة والادارة العامة للراحة والسلامة في حملة وطن بلا مخالف التي نظمت يوم الثلاثاء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في الجنادرية، حيث أزالت ١٠ محلات تجارية مخالفة وجميع المخيمات ومواقع بيع الأخشاب والحطب وباعة المياه وألعاب الأطفال.

ذكر ذلك المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة، وأشار إلى أنه تم خلال الحملة تسليم ٣٥ عاملا مخالفا للجهات المختصة.

وأهاب المهندس الطيار بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة بالتبليغ عن أي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.

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