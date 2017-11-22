 (فيديو) ياباني عمل في المملكة 25 عاما .. عاد هو وابنته لغناء النشيد الوطني واستعادة الذكريات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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(فيديو) ياباني عمل في المملكة 25 عاما .. عاد هو وابنته لغناء النشيد الوطني واستعادة الذكريات

(فيديو) ياباني عمل في المملكة 25 عاما .. عاد هو وابنته لغناء النشيد الوطني واستعادة الذكريات
المناطق - الرياض

استعاد الياباني توكيتا ذكريات ربع قرن قضاها موظفاً في حقول النفط المنتشرة بمحافظة الخفجي، عندما زار الفندق الذي تقطنه بعثة الهلال، وأنشد وابنته النشيد الوطني السعودي وأغانِ أخرى، وسط تصفيق لاعبي الهلال.

وقال توكيتا في تقرير أجرته قناة “العربية”: عملت في السعودية 25 عاماً في حقول النفط بمحافظة الخفجي، وعدت هنا قبل عامين فقط، لا زلت أحب السعودية ولدي أصدقاء كثر منها، وعندما علمت بوجود الهلال هنا قررت الحضور والسلام عليهم.

واصطحب توكيتا ابنته مايا التي تدرس في المعهد العربي الإسلامي في طوكيو، وكلاهما قضى وقتاً ممتعاً بالحديث عن الذكريات وأداء بعض الأغنيات.

 

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