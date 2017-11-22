 بعد موغابي.. “التمساح” يعود رئيسا لزيمبابوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بعد موغابي.. “التمساح” يعود رئيسا لزيمبابوي

بعد موغابي.. “التمساح” يعود رئيسا لزيمبابوي
المناطق - وكالات

من المقرر أن يعود نائب رئيس زيمبابوي المعزول إيمرسون منانغاغوا إلى البلاد الأربعاء لأداء اليمين الدستورية كرئيس جديد للبلاد، وذلك عقب إعلان الرئيس روبرت موغابي استقالته بالتزامن مع انعقاد البرلمان للمضي قدما في إجراءات عزله.

والآن يتحول التركيز إلى منانغاغوا، نائب موغابي الذي عزل في وقت سابق هذا الشهر لتمهيد الطريق أمام زوجة موغابي، غريس، لخلافة الرئيس.

وفر منانغاغوا من البلاد زاعما أن هناك خطرا على حياته. وأدى هذا الوضع إلى تدخل الجيش قبل أسبوع، وفتح الباب أمام الحزب الحاكم والشعب للانقلاب على الرئيس علنا.

ولا يتضح الدور الذي سيقوم به موغابي وزوجته في المستقبل. فموغابي قال في خطاب استقالته إنه يجب اتباع الإجراءات القانونية لاختيار رئيس جديد “في موعد لا يتجاوز يوم غد”.

ويتوقع أن يتحدث رئيس البرلمان جاكوب موديندا إلى الصحفيين منتصف الأربعاء لتحديد الخطوات المقبلة. ومنانغاغوا كان وزيرا للعدل والدفاع وعمل لعقود منفذا لسياسات موغابي ما أكسبه لقب “التمساح”.

واستخدم منانغاغوا لغة جامعة وقال في بيان قبل ساعات من استقالة موغابي إن على كل الزيمبابويين العمل معا من أجل تقدم أمتهم.

وقال منانغاغوا “لا يجب أبدا أن تبقى البلاد رهينة فدية لدى شخص واحد مرة أخرى، تكون رغبته الموت في منصبه أيا كانت كلفة ذلك على البلاد.”

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