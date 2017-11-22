قرقاش: حزب الله معضلة خروج لبنان من أزماته.. نتمنى له الاستقرار كما نتمناه لسائر العرب

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش ما أسماه المعضلة الأساسية أمام خروج لبنان من أزماته، داعيا إلى التوجه العاقل الذي يجب أن تتبعه القيادة اللبنانية لتحقيق الاستقرار.

وقال قرقاش عبر حسابه في موقع تويتر: خروج لبنان من أزمته والأزمات الإقليمية أقله التطبيق الحرفي لمبدأ النأي بالنفس، والمعضلة الأساسية أمام ذلك هي التطبيق الانتقائي للمبدأ والدور الوظيفي الإيراني لحزب الله خارج الإطار اللبناني.

وأضاف: نتمنى للبنان الاستقرار كما نتمناه لسائر العرب، ونرى في النأي بالنفس توجها عاقلا في هذه الأزمنة الصعبة، سياسة تراعي التنوع اللبناني ولا تجعل منه مصدر تدخل في شؤون جيرانه والمنطقة.