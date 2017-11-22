أمير منطقة الحدود الشمالية يلتقي مدير فرع ديوان المراقبة العامة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالأمارة اليوم مدير فرع ديوان المراقبة العامة بمنطقة الحدود الشمالية عواد بن مسلم العنزي .

ورحب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بمدير فرع ديوان المراقبة العامة مشيراً سموه إلى الدور الهام لديوان المراقبة العامة كأحد الإدارات الحكومية الفاعلة في الأداء الحكومي والذي يسهم في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة​​ .

وعبر العنزي عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما حظي به من استقبال وتوجيهات ستكون نبراس لكافة العاملين في الفرع مشيداً بما تحقق للمنطقة من نماء وتطور وازدهار .