“البيئة ” تطرح معايير الممارسات الزراعية السعودية أمام المستثمرين

كشف مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الرحمن الحبيب توجه الوزارة لنشر تطبيق الممارسة الزراعية الجيدة GLOBAL GAP، والممارسة الزراعية السعودية الجيدة Saudi GAP لتحسين الإنتاج النباتي والأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وقال الحبيب خلال ورشة عمل حول نقاط التحكم ومعايير (GLOBAL GAP) واشتراطات Saudi GAP قدمتها الوزارة للشركات الزراعية والمزارعين والأكاديميين وشركات التوثيق، إن الممارسات الزراعية الجيدة في مزارعنا ضرورة لتحسين الإنتاج النباتي والأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وسلامة المستهلكين.

وقال الحبيب “إن مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة حول إنتاج غذاء آمن وسليم في إطار الزراعة المستدامة أصبح أكثر شيوعا للتعبير عن المعايير الخاصة بوسائل الإنتاج الزراعي وتداوله بما يضمن المحافظة على ثقة المستهلك فيما يتعلق بنوعية وسلامة الغذاء وضمان سلامة وصحة العاملين وتخفيض الآثار البيئية الضارة على العمليات الزراعية إلى الحدود الدنيا وترشيد استخدام مستلزمات الإنتاج وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية”.

وبين الحبيب أن الوزارة تعمل ضمن مبادرة تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية على وضع سياسة عامة لهذه الممارسات تشتمل على وضع التشريعات الخاصة بها ومعايير التوافق والتطابق وقوائم المراجعة، بالإضافة إلى دراسة الأدوات والوسائل العملية للتنفيذ والتطبيق وإعداد وتأهيل الكوادر والعمل على تعزيز وعي المنتجين والمستهلكين تجاه الممارسات الزراعية الجيدة.

من جانبه بين مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية الدكتور سليمان الخطيب باستعراض آلية تطبيق واشتراطات ومعايير Saudi G.A.P أمام الشركات الزراعية والمزارعين والأكاديميين وشركات التوثيق بهدف المشاركة مع أصحاب العلاقة فيه بما يتناسب مع الإمكانيات وتعديل او تحسين غير المناسب فيها بهدف الارتقاء بالمنتجات الزراعية بالمملكة من ناحية كفاءة الإنتاج وسلامته.

وبين الدكتور الخطيب أهمية الحصول على شهادة Saudi G.A.P من خلال تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن ودوره في زيادة الانتاج الزراعي وتحسين مواصفاته، وترشيد استخدام المبيدات والأسمدة، مما يؤدي الى زيادة في الدخل، وفـتح منافذ تسويقية جديدة داخلية وخارجية للمزارعين.