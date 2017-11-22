 مدير جامعة القصيم يتفقد كلية العلوم والآداب بالمذنب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة القصيم يتفقد كلية العلوم والآداب بالمذنب

المناطق / المذنب

زار الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، كلية العلوم والآداب للبنات بالمذنب، لمتابعة انتظام سير العمل في الكلية، وللوقوف على المشروعات القائمة، حيث ترأس خلال الزيارة اجتماع مجلس الهيئة العليا للمشاريع، وذلك ضمن الزيارات المستمرة والجولات الميدانية التي يقوم بها معاليه للوقوف عن قرب على احتياجات الطلاب والطالبات.

وتهدف هذه الزيارات الدورية التي يقوم بها معاليه لكافة كليات الجامعة في مختلف المحافظات، في المقام الأول إلى التعرف على احتياجات ومتطلبات الكليات التابعة للجامعة، والاستماع إلى المقترحات ووجهات النظر التي تصب في اتجاه تطوير الجامعة وكلياتها.

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