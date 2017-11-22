شرطة الرياض تحيل المتورطين في “مشاجرة المدرسة” إلى النيابة العامة وتكشف التفاصيل

أحالت الجهات الأمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض أربعة مواطنين ووافد من الجنسية السودانية لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض بتهمة مشاركتهم في شجار أمام أحد المدارس شمال العاصمة الرياض وإشهار أحد المتورطين سلاح ناري من نوع رشاش بحسب ” صحيفة الرياض “.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان في تصريح حول تفاصيل الحادثة أنه بتاريخ 3-3-1439 تبلغت غرفة عمليات دوريات الأمن عن وقوع مشاجرة جماعية أمام إحدى المدارس شمال العاصمة الرياض تبين أنها بسبب خلاف سابق بين طرفي الشجار و استعانة أحد الطرفين بآخرين، تولى أحدهم إشهار سلاح ناري من نوع رشاش.

وأضاف الميمان أنه وباستمرار جهة الضبط في شرطة منطقة الرياض و الأجهزة الأمنية التابعة لها جهودها الميدانيه تمكنت من تحديد هوية أطراف الشجار واتضح أنهم (أربعة مواطنين ووافد من الجنسية السودانية ) تم ضبطهم، وضبط سلاح الجريمة، وهي مستمره في العمل على ضبط كل من يظهر أن له صلة بهذه القضية، و قد تم إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض.