 وكيل وزارة الداخلية يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وكيل وزارة الداخلية يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بتبوك

وكيل وزارة الداخلية يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بتبوك
المناطق _ تبوك
رأس معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود بمقر أمارة منطقة تبوك التي تستضيف الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام 1439هـ .
وفي بداية الاجتماع نقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن عبد العزيز وزير الداخلية لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وكلاء إمارات المناطق مؤكداً على توجيهات القيادة الحكيمة بأن تسهم نتائج هذا الاجتماع في خدمة الوطن والمواطن .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المقرر إدراجها على مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق .
وتم بحث و تحديد بعض الموضوعات التي توكل إلى كافة الإمارات لإعداد أوراق العمل الخاصة بالدراسات اللازمة حيالها , وأكد معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود وكيل وزارة الداخلية على الدور الهام لإمارات المناطق في التكامل التنموي والاقتصادي لتحقيق برنامج رؤية المملكة 2030 ، ودور مجالس المناطق في برنامج التحول الوطني ، ودعم التحول التقني في امارات المناطق .
حضر الاجتماع اصحاب السمو والمعالي والسعادة وكلاء أمارات المناطق .

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