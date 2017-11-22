سعد الحريري: مبدأنا لا يتغير وشعارنا لبنان أولا

شكر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمام حشد من مناصريه الذين احتشدوا بالمئات أمام منزله في وسط بيروت، اللبنانيين جميعاً على الاحتفاء الذي لقيه منهم. وقال: “عرفتم أهمية الحفاظ على بلدنا وأمنه”.

كما أكد أنه باق ليكمل مسيرة الدفاع عن لبنان واستقراره وعروبته. وقال: “سأكمل معكم الطريق لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقراره وعروبته.

وشدد الحريري في كلمته على تمسكه بشعاره الأوحد “لبنان أولاً”.

وقال: “جئتم من كل لبنان للترحيب بي، وأنا أقول لكم الحمد لله على لبنان وعلى اللبنانيين”. وأضاف:”: اللقاء مع الأحباب والرفاق ومع الأهل الحقيقيين تسمى لحظة الوفاء لأنكم تعلمون العالم الوفاء، هذه لحظة الصدق معكم أنتم. هذه لحظة للتاريخ والجغرافيا والذي لديه عيون ترى فليرى، والذي لديه أذنان فليسمع، هذه لحظة قلب سعد رفيق الحريري الذي يقف بينكم ولكم لكي اختصر كل شيء بكلمة واحدة شكرا، شكرا وشكرا”.

وأضاف: “أنا مع أهلي في بيروت، نحن أهل الاعتدال والاستقرار، جئنا لنقول إن شعارنا لن يتغير “لبنان أولاً، لبنان أولاً”.

وكان الحريري أعلن قبل ساعات من قصر بعبدا بعد خلوة عقدها مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه ارتأى التريث في الاستقالة من رئاسة الحكومة تجاوباً مع مطلب عون، بحسب ما أكد في كلمته.