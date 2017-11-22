عميد الكلية التقنية بالباحة يزور مرور الباحة ويبحث آلية التعاون المشترك

قام عميد الكلية التقنية الباحة المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني ، بزيارة إلى مرور منطقة الباحة وكان في إستقباله مدير مرور المنطقة العقيد / حسين بن احمد مبارك ، ومساعديه من ضباط الإدارة وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج الشراكة والمسؤولية الإجتماعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،

وقد رحب العقيد بزيارة عميد الكلية مبدياً شكره وتقديره على مبادرته وحضوره لمناقشة التعاون المشترك بين الجهتين .

وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على التواصل مع الجهات الحكومية لخلق البيئة الأفضل للمتدربين وتوفير كل مايخدمهم ،بعد ذلك عُقد إجتماعاً نوقش فيه آلية التعاون المشترك بين إدارة المرور والكلية التقنية والمعهد الصناعي ، بما يحقق أهداف وآمال وتطلعات الجهتين وما يمكن أن تقدمه الكلية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة لمنسوبي المرور ، ثم نوقشت بعض القضايا التي تهم منسوبي الكلية والمعهد ومنها : خطورة التقاطع المقابل للكلية والذي نتج عنه الكثير من الحوادث المرورية ، وكذلك أهمية وجود دوريات مرورية خلال الذروة لتنظيم السير على الطريق ، وكذلك نوقش آلية دخول وخروج الدوريات المرورية في حال وجود حوادث لا سمح الله داخل فناء الكلية ، وقد أبدى العقيد حسين تجاوبه المعهود والغير مستغرب وحث الجهات ذات العلاقة بالإدارة على التعاون مع إدارة الكلية فيما يخدم الصالح العام وابناءنا المتدربين . وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية .

وقد قدم القرني شكره وتقديره إلى العقيد حسين بن احمد مبارك ، مثمناً جهوده الواضحة والملموسة ورغبته الأكيدة في التعاون مع الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة ، كما قدم عميد الكلية دعوة إلى مدير المرور ومساعديه لزيارة الكلية وتقديم ندوة عن السلامة المرورية وعقد إجتماعاً على غراره لبحث مايمكن تقديمه لإدارة المرور من خدمات تدريبية ومهنية وإدارية .

أوضح ذلك مدير العلاقات العامة بالكلية التقنية بالباحة عبدالله بن علي دخيخ