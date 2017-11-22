المركز الوطني للتصديق الرقمي يعتمد أمانة الشرقية الرقمية كمركز تصديق حكومي

​اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمانة المنطقة الشرقية الرقمية كمقدم خدمات تصديق حكومي مجتازةً بذلك جميع متطلبات ومعايير المركز للاعتماد.

وقال المشرف العام على تقنية المعلومات المهندس حمدان بن عوده العرادي، أن هذا الاعتماد يُمكن الأمانة من الاستفادة من خدمات المركز وإصدار احتياجات المستفيدين ( أفراد ، قطاعات ) من الخدمات الإلكترونية وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً ورفع مستوى الموثوقية والاعتمادية ودعم الامانة في سعيها نحو تحقيق مفهوم (أمانة بلا مراجعين وبلا ورق).

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة والتي تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية الحكومية وتمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم “حكومة ،مواطنون ،مقيمين ، أعمال، حكومة” من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية تامة.​

وأشار الى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لمسيرة التحول الرقمي التي قام بتدشينها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة مستمرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان – حفظهم الله – لافتا الى أنها ستساهم في تعزيز الجهود والأعمال والخدمات الرقمية المقدمة وترفع من مستوى الاعتمادية على المنظومة الرقمية التي أصبحت تمثل المحرك الأساسي لكافة أعمال الأمانة اليومية والتي تأتي لتترجم مبادرات رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 والتي تتضمن تحقيق الاقتصاد الرقمي وتطبيقات المدن الذكية بهدف الاستدامة المجتمعية والبيئية والاقتصادية كما قدم العرادي شكره الجزيل للمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على احترافيتهم العالية ودعمهم للأمانة في تحقيق معايير الاعتماد.