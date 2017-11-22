أمير القصيم ينوه بدعم القيادة لوزارة العدل بتوفير كل ما يحقق العدالة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما تحظى به وزارة العدل من دعم واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ ودعمها المستمر لكل ما من شأنه خدمة المواطن في كافة مناحي الحياة ودعم العمل العدلي والقضائي وتطوير آلياته .

> وأشاد سمو أمير القصيم خلال استقباله اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، رئيس كتابة العدل ببريدة الشيخ منصور بن صالح البليهي ، ومساعده الشيخ عبدالله بن أحمد الشاوي ، اللذين قدما للسلام على سموه بعد صدور قرار معالي وزير العدل القاضي بدمج كتابتي العدل الأولى والثانية ببريدة لتكون كتابة العدل ببريدة ، بالدور الكبير الذي تبذله وزارة العدل في خدمة المواطنين والمقيمين في ظل اهتمام القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ , بتوفير كل ما يحقق العدالة ويسهم في تسهيل إجراءات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات وتطويرها بشكل دائم ومستمر لراحة أبناء الوطن ، مشيداً بالجهود التي تقوم بها كاتبة العدل ، متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة المستفيدين ، وهنأ سموه رئيس كتابة العدل ومساعده بعملهما الجديد ، حاثاً إياهما على ضرورة العمل على إنجاز وتيسير أمور المواطنين والمقيمين ، والعمل على تطوير عمل كتابة العدل وتسخير الإمكانات التطويرية التي توفرها الوزارة بما يكفل تقديم خدماتها بيسر وسهولة ، معربًا سموه عن أمنياته لهما بالتوفيق والسداد في مهمتهما .

> وعبر رئيس كتابة العدل ببريدة عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومساندته لعمل كتابة العدل وتذليل أي عقبات قد تواجهها ، معرباً عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما أبداه من ملاحظات قيمة سيتم الاسترشاد بها في الخطوات التطويرية المستقبلية للعمل ، مؤكداً على بذل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى للوصول بالخدمات في جميع المجالات إلى أعلى مستوياتها .