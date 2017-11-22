 صحة الشرقية تواصل حملتها للتوعية بمرض السكر في المجمعات التجارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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صحة الشرقية تواصل حملتها للتوعية بمرض السكر في المجمعات التجارية

صحة الشرقية تواصل حملتها للتوعية بمرض السكر في المجمعات التجارية
المناطق _ سطام الفروان
تواصل المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية حملتها التوعية بمرض السكري في عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة تحت شعار “لا تنتظر السكري” ، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري ، الذي يصادف  14 نوفمبر من كل عام .
وأكدت صحة الشرقية أن مجمع الظهران مول يستضيف فعاليات الحملة اليوم الخميس بهدف التعريف بمرض السكري “النوع الثاني” وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع ، حيث تعتمد الحملة على التوعية بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة ورفع الوعي تجاه المرض ، وسبل الوقاية من الإصابة ، إضافة إلى تحسين فهم طبيعة مرض السكري وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون من المرض ، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري نتيجة زيادة أعداد المصابين بمرض السكري في المملكة .

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