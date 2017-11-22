صحة الشرقية تواصل حملتها للتوعية بمرض السكر في المجمعات التجارية

تواصل المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية حملتها التوعية بمرض السكري في عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة تحت شعار “لا تنتظر السكري” ، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري ، الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام .

وأكدت صحة الشرقية أن مجمع الظهران مول يستضيف فعاليات الحملة اليوم الخميس بهدف التعريف بمرض السكري “النوع الثاني” وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع ، حيث تعتمد الحملة على التوعية بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة ورفع الوعي تجاه المرض ، وسبل الوقاية من الإصابة ، إضافة إلى تحسين فهم طبيعة مرض السكري وإبراز مسؤولية الأسرة والمجتمع مع برامج التوعية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لصحة المرضى الذين يعانون من المرض ، ورفع مستوى التثقيف والتوعية لدى أفراد المجتمع بمرض السكري نتيجة زيادة أعداد المصابين بمرض السكري في المملكة .