 تعليم الطائف يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية “بنين ، بنات” للفصل الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية “بنين ، بنات” للفصل الثاني

تعليم الطائف يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية “بنين ، بنات” للفصل الثاني
المناطق _ عادل الزهراني

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في عملية ترحيل المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية “بنين ، بنات”  للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1438 / 1439 هـ وتسليمها للمكاتب الخارجية (الخرمة، ورنية، وتربة، والمويه، وعشيرة وحداد، وميسان ، جنوب شرق )، فيما ستبدأ عملية التوزيع  للمدارس في المكاتب الداخلية للبنين والبنات “الشرق ، الغرب ، الحوية ، الجنوب” الأسبوع المقبل. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي أن ذلك يأتي حرصاً من الإدارة على وصول المقررات الدراسية للمدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الأول ووفق خطة زمنية محددة ، وقال إنه منذ اكتمال وصول المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية إلى مستودعات الإدارة تم البدء في عملية الترحيل مباشرة لمكاتب التعليم الخارجية للبنين والبنات لتوزيعها على المدارس مباشرة ، فيما سيتم لاحقاً ترحيل المقررات الدراسية للمرحلتين المتوسطة والثانوية فور وصولها إلى مستودعات الإدارة ، وبين النفيعي إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانات الآلية والبشرية لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز للمقررات .

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