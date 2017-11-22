مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين انفجار شاحنة ملغومة في جنوب مدينة كركوك العراقية والتفجير الانتحاري في مسجد بمدينة موبي النيجيرية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لانفجار شاحنة ملغومة قرب سوق جنوب مدينة كركوك العراقية، والتفجير الانتحاري في مسجد بمدينة موبي النيجيرية، وما أسفرا عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها خلف تلك الدول الشقيقة والصديقة ضد التطرف والإرهاب، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية العراق الشقيقة وجمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.