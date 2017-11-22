 أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المناطق _ عبدالله السعيدي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، على التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والمنكر، قدمه مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ عمر الدويش.

مشيداً سموه بما تضمنه التقرير من جهود، وما يبذله منسوبي الهيئة في الميدان من جهود توعوية، ومحافظة على قيم المجتمع وعاداته، والجهود التوعوية التي يبذلونها، منوهاً سموه بالدعم الذي تلقاه الهيئة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله-، مؤكداً على ضرورة تطوير الجهود التوعوية واستخدام الوسائل التي تصل برسالة الهيئة إلى الشباب، متمنياً سموه لمنسوبي لهيئات التوفيق.
من جهته عبر مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه واهتمامه، ودعمه المستمر لأعمال الفرع، الأمر الذي أثمر ولله الحمد عن هذه المنجزات.

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