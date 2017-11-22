نائب أمير القصيم يشيد بالجهود المبذولة لخدمة المواطنين والمواطنات في القطاع العدلي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم اليوم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , رئيس كتابة العدل بمدينة بريدة الشيخ منصور بن صالح البليهي ، ومساعده الشيخ عبدالله بن أحمد الشاوي ، اللذين قدما للسلام على سموه بعد صدور قرار معالي وزير العدل القاضي بدمج كتابتي العدل الأولى والثانية في مدينة بريدة .

وبارك سمو نائب أمير منطقة القصيم بهم لهما هذا التكليف , مؤكداً سموه على إهتمام القيادة ـ أيدها الله ـ بالقطاع العدلي وتعزيزه في كل ما يحقق العدالة ويسهم بتقديم أفضل الخدمات لأبناء هذا الوطن , مشيداً سموه بالجهود المبذولة من قبل الجميع في كتابة العدل بمدينة بريدة , متطلعاً للاستمرار وبجهود الجميع لخدمة المواطنين والمواطنات , مؤكداً على ضرورة العمل في هذا الوطن وفق تطلع قيادته من توفير الخدمة وحسن التعامل دائماً , داعياً لهما التوفيق والإعانة في هذا العمل .

وعبر رئيس كتابة العدل ببريدة الشيخ منصور بن صالح البليهي عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة القصيم على توجيهاته ومساندته لعمل كتابة العدل ، معرباً عن سعادته ومنوهاً عن أن كتابة عدل مدينة بريدة ستكون دائماً في عمل دؤوب لعمل كل الخطوات التطويرية المستقبلية وبذل الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى للوصول بالخدمات في جميع المجالات إلى أعلى مستوياتها .