 نائب أمير الشرقية يطلع على استعدادات لجنة مهرجان الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يطلع على استعدادات لجنة مهرجان الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة

نائب أمير الشرقية يطلع على استعدادات لجنة مهرجان الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة
المناطق _ عبدالله السعيدي

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، على استعدادات اللجنة المنظمة لمهرجان الشرقية لجمال الخيل العربية الأصيلة، بحضور رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ خالد بن حسن القحطاني، وأعضاء اللجنة.

مشيداً سموه بفكرة المهرجان والفعاليات التي ستصاحبه، مؤكداً أن الدولة أيدها الله تولي اهتماماً بالخيل والفروسية، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم “الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”، وأنها تعد أحد الرياضات التي اهتم بها الأجداد، وتفاخروا بينهم في جمال الخيل العربي الأصيل، وأقاموا مختلف المنافسات في التحمل، مؤكداً سموه على أن المنطقة الشرقية جاهزة لاستضافة المنافسات الدولية والمحلية في سباقات الخيل، وإقامة مثل هذه المهرجانات، وأن المملكة تضم عدداً من الملاك والمهتمين بالخيل العربية الأصيلة، داعياً أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بفعاليات المهرجان، لتناسب كافة فئات المجتمع، متمنياً سموه للجنة التوفيق.

من جهته قدم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد القحطاني، باسمه وباسم كافة القائمين على المهرجان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموهما لإقامة هذا المهرجان، الذي يضم عدداً من الفعاليات، منها كأس شهداء الواجب للقدرة والتحمل، بالإضافة إلى معرض فني بمشاركة فنانين عالميين ومحليين.

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