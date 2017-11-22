 ثلاثة لقاءات للتوظيف تنفذها غرفة الشرقية لصالح مؤسسات القطاع الخاص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ثلاثة لقاءات للتوظيف تنفذها غرفة الشرقية لصالح مؤسسات القطاع الخاص

ثلاثة لقاءات للتوظيف تنفذها غرفة الشرقية لصالح مؤسسات القطاع الخاص
المناطق _ منال الدوسري

شهدت غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف خلال الأسبوع الجاري تنظيم ثلاثة لقاءات وظيفية لصالح عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في  إطار التعاون الذي تقوم به الغرفة مع الشركات والمؤسسات لتوفير المهارات الفنية الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

فقد نفذت الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في مركز تكامل خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين لقاءين لأشغال 160 وظيفة إدارية  في  12 فندقا من فنادق المنطقة، وقد استقبلت الغرفة خلال اللقائين اللذين اقيما بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام حوالي 340 من طلاب العمل (بينهم 140 سيدة)، من حملة شهادات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وقد تم استلام الطلبات، وتوقيع بعض العقود الوظيفية.

وكانت الغرفة قد نظمت الأحد لقاء وظيفيا لصالح إحدى شركات الخدمات البترولية وذلك لإشغال 40 وظيفة شاغرة لدى الشركة في عدد من المواقع بالمنطقة الشرقية.. وقد شهد اللقاء الذي اقيم بمقر مركز التوظيف  بالدمام استقبال حوالي 100 شخص من طالبي العمل، إذ تمت عملية إجراء المقابلات الشخصية، واستلام السير الذاتية، تمهيدا للالتحاق بالوظائف على نظام التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث سيتم تدريب المرشحين مدة سنة ونصف يلتحق بعدها بالعمل الرسمي.

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