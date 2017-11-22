أكبر منديل كشفي في مدرسة عمرو بن العاص بالجوف

قامت فرقة مدرسة عمرو بن العاص الكشفية بمحافظة دومة الجندل بإنجاز و انتاج أكبر منديل كشفي بطول ٦م و ارتفاع ٢م ، ليكون بذلك أكبر منديل كشفي على مستوى المملكة حتى الآن .

وبين القائد الكشفي بمتوسطة عمرو بن العاص عواد بن غازي السبيلة أن المنديل تم نسجه من الصوف مستخدمين اللونين الأخضر و الأبيض ليرمز في ذلك للعلم السعودي و دلالة على عهد النماء و الرخاء الذي تعيشه بلادنا حفظها الله ، كما يحمل المنديل شعار الكشافة مطرزًا في منتصفه و استغرق في انتاجه أكثر من 17 يوم .

و ذكر السبيلة بأن المنديل قد تم تدشينه صباح يوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1439 هـ أثناء زيارة قائد مفوضية قطاع دومة الجندل تركي بن حامد الصالح و القائد الكشفي عبد الله المفرج لنادي صقور عمرو بن العاص بحضور قائد المدرسة مرزوق المرشد .

هذا و قدم السبيلة شكره و تقديره لقائد المدرسة على دعمه المتواصل للفرقة الكشفية و رعايته للبرامج المقامة فيها ، الشكر موصول لرئيس النشاط الكشفي بتعليم الجوف وقائد مفوضية دومة الجندل و مثمنًا في الوقت ذاته جهود أبنائه الكشافين في تنفيذ كافة البرامج و التي ساهمت في تميزهم خلال مسابقة التميز الكشفي على مستوى القطاع ، و طموحهم للمنافسة و التميز على مستوى المملكة .