أمير القصيم: الجمعيات التعاونية لم تقم بواجباتها ولازلنا ننتظر تفاعلها

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتب سموه بديوان أمارة المنطقة بحضور وكيل أمارة المنطقة للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام الشؤون الزراعية بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة تركي المانع , ورؤساء الجمعيات التعاونية بالمنطقة .

ورحب سموه بالجميع وأستمع لعدد من المقترحات والأعمال , بالإضافة إلى العوائق التي تواجه الجمعيات التعاونية بالمنطقة , وبين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تركي المانع بأن الجمعيات التعاونية تشكل دور فعال في قطاع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في حال تفعيلها عبر تنمية الجتمع المحلي عن طريق تشجيع إستثمار المدخرات تعاونياً , مؤكداً بأنها تحقق العديد من النتائج لصالح أفراد المجتمع , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على إهتمامه الدائم وحرصة وتشجيعة للتنمية الإقتصادية بالمنطقة .

بعد ذلك أكد مدير عام الشؤون الزراعية بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع بأن الأعمال والأنظمة المرتبطة في الجمعيات التعاونية لابد أن تكون منعكسة على الشأن الزراعي والإقتصادي بشكل إيجابي , مبيناً بأن القطاع الزراعي هو إحدى الجهات الداعمة لها والتي تسعى إلى جعلها جهات تعمل بتنمية وطنية مستديمة للقطاع الزراعي بالمنطقة .

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بما يحظى به قطاع التنمية الإجتماعية من إهتمام ودعم من حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ مشيراً إلى أن الجمعيات التعاونية تفتقد للتفاعل مع مديريات الزراعة والمزارعين , مبيناً بأن ذلك لايخدم التنمية الزراعية في بلادنا وماقامت من أجلة تلك الجمعيات , مؤكداً على ضرورة شحذ الهمم لتكون تلك الجمعيات موقعاً جاذباً خادماً لأبناء هذا الوطن كونها عاكسة لثقافة العمل المؤسسي , وأشار سموه على أن الجمعيات التعاونية لم تقم بواجباتها كما ينبغي والجميع والجميع يلاحظ ذلك ولازلنا ننتظر إعادة النظر في إعادة هيكلة الجمعيات ومتابعتها , مشدداً على عدم الإستهانة بالدور الذي يجب أن تقوم به تلك الجمعيات , مؤكداً على ضرورة تعزيز العمل بها كونها تحمل العديد من الأحلام لأبناء هذا الوطن والتي لو تحققت لعكست منفعة إقتصادية كبيرة عبر إستغلال التسهيلات والمزايا الإقتصادية التي توفرها الدولة ـ أيدها الله ـ والتي تعبر عن رؤية الوطن نحو بناء مؤسسي إقتصادي جامع ونافع لأبناءه .