جراحة بـ “الحبيب” تنقذ سبعينياً مصاباً بورم في النخاع الشوكي من الشلل

استطاع فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان إنقاذ مريض يبلغ من العمر 66 عاماً، يعاني من مشاكل في الإحساس وتنميل عام في الجسم وآلام حادة في الأطراف السفلية وخلل في التوازن أدى إلى صعوبة المشي وأداء الحركة بشكل طبيعي.

وقال الدكتور مارون أبو ناضر استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وشهادة الاختصاص الفرنسية في المناظير الجراحية: أنه فور وصول المريض للمستشفى وعمل الكشف السريري والإطلاع على تاريخه المرضي تم إخضاعه للفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي M.R.I والتي أوضحت وجود ورم في النخاع الشوكي.

وتم عمل قسطرة تشخيصية عن طريق الفخذ لاستكشاف الورم ودراسة شرايين النخاع الشوكي في منطقة الظهر.

وأضاف أن الجراحة استغرقت 7 ساعات وتم فيها تأكيد نوعية الورم من خلال عمل زراعة لأنسجة الورم ودراسة فورية Frozen Section داخل غرفة العمليات، حيث أوضحت النتائج أن الورم من النوع الحميد.

وأفاد أنه بعد التأكد من نوعية الورم، تم استئصاله بشكل كامل ومن ثم إزالة كافة التكيسات المائية المتكونة حوله والتي كانت داخل النخاع الشوكي والمسببة للألم والإعاقة الحركية، وذلك باستخدام تقنية المنظار علاوة على استخدام تقنيات الشفط والمعروفة باسم Cusa والتي تعمل على تفتيت الأورام الدقيقة في الجهاز العصبي استعداداً لإزالتها.

وقال الدكتور أبو ناضر أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد رغم صعوبتها حيث أن الورم يوجد في أكثر المواقع صعوبة وحساسية داخل جسم الإنسان.

موضحاً أن المريض استطاع تناول الطعام بصورة طبيعية وبدأ في المشي والحركة بمرور 72 ساعة من الجراحة وخرج من المستشفى بعد 4 أيام.