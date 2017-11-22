جامعة نجران تمدد موعد الاعتذار عن الفصل الدراسي الأول

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، عن تمديد الاعتذار عن فصل، أو الاعتذار عن مقرر لمن يرغب حتى يوم الثلاثاء القادم 10/ 3 / 1439 هـ، بناءً على توجيهات معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن الاعتذار عن الفصل الدراسي لمن يرغب يشمل جميع طلاب وطالبات الجامعة؛ مبيناً أن توجيهات معالي مدير الجامعة بتمديد مهلة الاعتذار تأتي في إطار حرصه على تقدير الظروف التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى مراعاة الطلاب والطالبات وخدمتهم بما يساعدهم على النجاح.

ودعا “العمري” جميع الطلاب والطالبات الراغبين في الاعتذار عن مواصلة دراستهم إلى تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للجامعة www.nu.edu.sa دون الحضور لمقر العمادة.