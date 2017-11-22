 انطلاق البطولة الرياضية في كرة القدم بتقنية نجران مساء اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 4 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 22 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انطلاق البطولة الرياضية في كرة القدم بتقنية نجران مساء اليوم

انطلاق البطولة الرياضية في كرة القدم بتقنية نجران مساء اليوم
المناطق_نجران

تنطلق مساء اليوم البطولة الرياضية لكرة القدم التي تنظمها الكلية التقنية بمنطقة نجران على كأس عضو هيئة التدريب المرحوم علي بن صالح آل ضويعن رحمه الله أحد اعضاء هيئة التدريب بالكلية وفاءً وتقديراً لعطائه، وذلك على ملعب الكلية في أبا الرشاش .

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، إن اطلاق البطولة بإسم المرحوم “آل ضويعن” يأتي إمتداداً لمبادرات الوفاء التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية لمنسوبيها .

مضيفاً أن الهدف من إقامة البطولة الرياضية بين أقسام الكلية تأتي في إطار اهتمام وعناية المؤسسة بأبناءها المتدربين من خلال تسخير جميع الإمكانيات والتجهيزات الفنية والإدارية بالكلية لخدمتهم والإسهام في إكسابهم الخبرات والمهارات التي تساعدهم في حياتهم المستقبلية واكتشاف مواهبهم الرياضية، إضافة إلى استغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع الصحي والبدني، وزرع الروح الرياضية بينهم .

من جهته أفاد رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة علي بن عبدالله آل عتيق أن المواجهة الافتتاحية ستقام بين قسم التقنية الميكانيكية ومركز الدراسات العامة، فيما ستقام المباراة الثانية بين قسم تقنية الحاسب الآلي وقسم تقنية المحركات والمركبات، وسيستمر الدور التمهيدي حتى الأربعاء ما بعد القادم، حيث سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة للمربع الذهبي, الذي سيقام الأحد الـ15 من الشهر الجاري، فيما ستقام المباراة النهائية والتتويج الأربعاء الـ18 من شهر ربيع الأول .

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