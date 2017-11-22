الأمير تركي بن هذلول يزور قوة نجران

نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله ـ إلى منسوبي قوة نجران .

ونوّه سموه خلال زيارته اليوم إلى مقر قوة نجران بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة مشيراً سموه إلى كفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات، والمرابطة على الحدود، والذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم خدمة للدين ثم المليك والوطن، وردعًا لأعداء بلادنا، وكل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية، والنيل من مقداستها.

وأستمع سموه خلال زيارته إلى إيجازاً عسكري وماحققته القوات المرابطة من بطولات على الخطوط الأمامية وشرحاُ عن سير العميات العسكرية .

بعد ذلك قام سموه بتسجيل كلمةً في سجل الزيارات وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة .

من جهته رحب قائد قوة نجران اللواء ركن عبدالرحمن بن ربيع الجهني بسمو نائب أمير المنطقة، مؤكدًا أن زيارة سموه دافعًا لرفع الروح المعنوية لمنسوبي قوة نجران، الذين نالوا شرف المشاركة إلى جانب زملائهم من كافة القوات العسكرية المشاركة، في تأمين حدود هذا الوطن الغالي .